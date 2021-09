Ο Γκόρντον Ράμσεϊ υποκλίνεται στην ελληνική κουζίνα: «Είναι καλύτερη από την ιταλική» - Η αντίδραση Ιταλού σεφ - ΒΙΝΤΕΟ

«Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη υπάρχει ένα χωριό, όπου οι κάτοικοι ζουν 90-100 χρόνια. Και αυτό λόγω του φαγητού και του κλίματος», είπε ο Σιριέιτς.

Ready to fight for this holy war of justice any day. https://t.co/7twX1AKG1f