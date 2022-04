Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ -Bίντεο

Ο Βρετανός ηθοποιός μετά από την τεράστια επιτυχία του ως «Ιησούς» δεν έχει μπόρεσε να κάνει τη μεγάλη καριέρα που όλοι περίμεναν στο Χόλιγουντ και σήμερα στα 77 του χρόνια παίζει κυρίως μικρούς ρόλους.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ρόλος στην παραγωγή του Ιταλού σκηνοθέτη έμελλε να τον «σημαδέψει». Σε σημείο τέτοιο που να ταυτιστεί η μορφή του με τον ρόλο και να μην βρίσκει εύκολα άλλες δουλειές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι περισσότεροι σκηνοθέτες δίσταζαν να δώσουν στον «άνθρωπο που υποδύθηκε τον Χριστό», ρόλους «ανθρώπινης αδυναμίας».

«Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία» έχει δηλώσει ο Robert Powell.

