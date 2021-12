Ο Kanye West διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram

Ο Ye, παλαιότερα γνωστός ως Kanye West, έχει σβήσει κάθε ανάρτηση από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου ο λογαριασμός του Αμερικανού ράπερ και επιχειρηματία, ο οποίος έχει 9,5 εκατομμύρια ακόλουθους, έμεινε εντελώς κενός, αλλά παραμένει ενεργός. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ye κάνει ανανέωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρώτη φορά έκανε εκκαθάριση στο Instagram το 2016 και έκτοτε έχει διαγράψει το περιεχόμενο του λογαριασμού του πολλές φορές.

Επέστρεψε στην πλατφόρμα τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ενόψει της κυκλοφορίας του τελευταίου του άλμπουμ, «Donda».

Δεν είναι γνωστό γιατί ο Ye διέγραψε τις αναρτήσεις του, αλλά η κίνηση έρχεται λίγες μέρες αφότου κοινοποίησε προσευχή για την Ημέρα των Ευχαριστιών την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι θέλει να επανασυνδεθεί με την εν διαστάσει σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν.

«Το μόνο που σκέφτομαι κάθε μέρα είναι πώς θα επανέλθω στην οικογένειά μου και πώς θα γιατρέψω τον πόνο που προκάλεσα» ανέφερε ο Ye στο βίντεο. «Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Ειδοποίηση για νέα λέξη: λάθος πράξεις. Το μόνο κοινό που έχουν όλες οι επιτυχίες και οι αποτυχίες μου, είμαι εγώ».

Και πρόσθεσε: «Πέρασα ένα μανιακό επεισόδιο το 2016 και τέθηκα υπό βαριά φαρμακευτική αγωγή. Από τότε, συνέχισα και ολοκλήρωσα τη φαρμακευτική αγωγή που με έκανε ευαίσθητο σε άλλα επεισόδια, τα οποία η γυναίκα, η οικογένειά μου και οι θαυμαστές μου έπρεπε να υπομείνουν».

Την επόμενη μέρα, κοινοποίησε έναν τίτλο του TMZ, γράφοντας: «Ο Kanye West λέει ότι ο Θεός θα φέρει την Κιμ και τον ίδιο ξανά μαζί». Επίσης πρόσθεσε το όνομα της Κιμ Καρντάσιαν στην ανάρτηση.

Η επιχειρηματίας, τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή από το διάσημο ριάλιτι με τίτλο «Keeping Up With the Kardashians» υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ φέτος τον Φεβρουάριο.