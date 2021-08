Ο Λευτέρης Πανταζής μιλά στο Real.gr για τη συνεργασία - έκπληξη με την Κατερίνα Ζαρίφη

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής μιλά στo Real.gr: «Πρόκειται για το τραγούδι "Το΄πα στον Παπά" που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και θα κυκλοφορήσει από την Panik Records στα τέλη του Αυγούστου ως μέρος μουσικής συλλογής που θα αποτελείται από 15 μεγάλες επιτυχίες. Με την Κατερίνα Ζαρίφη συνεργαστήκαμε στο σόου "Just the two of us" όπου και είχα την ευκαιρία να ακούσω πως τραγουδά καλά και έτσι αποφασίσαμε με τον Dj Valentino να κάνουμε αυτό το τραγούδι.»