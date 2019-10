Ο Μάικλ Κάπλαν θα τιμηθεί από την Ένωση Ενδυματολόγων - Σχεδίασε κοστούμια στο Blade Runner και το Star Wars: Τhe Last Jedi

Ο ενδυματολόγος, Μάικλ Κάπλαν, ο οποίος σχεδίασε τα κοστούμια σε στυλ Thierry Mugler για την Σον Γιανγκ στη θρυλική sci-fi ταινία «Blade Runner», και εμπνεύσθηκε από τα γρήγορα αυτοκίνητα, τη Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Madame Grès και τη βασίλισσα Ελισάβετ για το «Star Wars: The Last Jedi», θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του στην 22η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Ενδυματολόγων των ΗΠΑ (Costume Designers Guild), στις 28 Ιανουαρίου.

Το βραβείο θα απονείμει στον Μάικλ Κάπλαν ο σκηνοθέτης και παραγωγός, Τζ.Τζ. Έιμπραμς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ενδυματολόγο σε διάφορες ταινίες, μεταξύ άλλων στις επερχόμενες «Star Wars: The Rise of Skywalker» και «Star Trek Into Darkness».