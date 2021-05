Ο μακροβιότερος ραδιοφωνικός DJ αποχαιρέτισε το κοινό του

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρέι Κορντέιρο ευχαρίστησε τους ακροατές του, καθώς ολοκλήρωσε το ραδιοφωνικό πρόγραμμά του «All The Way With Ray» το περασμένο Σάββατο το βράδυ.

«Λοιπόν, αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, αντίο, σας ευχαριστώ που ήρθατε» είπε ο DJ - γνωστός ως θείος Ρέι - στα αγγλικά και στα καντονέζικα, σύμφωνα με το BBC.