Ο Michael Stipe θυμίζει το «It's the End of the World As We Know It» των R.E.M.

Και η επιτυχία του 1987 των R.E.M. «It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)» είναι ιδιαίτερα σχετική με την πανδημία του κορωνοϊού. Και μπορεί ακριβώς λόγω της πανδημίας να μη γίνει το φετινό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας την εκπληκτική απόδοση αυτού του τραγουδιού από τον Michael Stipe σε αυτό το φεστιβάλ, το 1999. Τώρα, 21 χρόνια αργότερα, ο τραγουδιστής των R.E.M. ξανατραγουδά το «It's the End of the World...» σε ένα βίντεο για τα μέτρα που πρέπει ατομικά ο καθένας μας να πάρει για να είναι ασφαλής και μας προτρέπει να μείνουμε σπίτι και να προσέχουμε!