Ο Μπάρι Τζέκινς για τη νέα σειρά «The Underground Railroad»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Moonlight» είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της νέας του πρωτοποριακής τηλεοπτικής σειράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Μπάρι Τζέκινς μιλά για τη μεταφορά του μυθιστορήματος του συγγραφέα Κόλσον Γουάιτχεντ «The Underground Railroad» στις τηλεοπτικές οθόνες.

Ο σκηνοθέτης εξηγεί ότι παραδοσιακά, η χρηματοδότηση πρότζεκτ στο Χόλιγουντ προϋποθέτει ιστορίες που «πρέπει να επικεντρώνονται στην οπτική των λευκών ή σε λευκούς χαρακτήρες», αλλά λέει ότι αυτό δεν συμβαίνει με τη σειρά «The Underground Railroad».

Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης αν θα επιτρέψει στον Τζέκινς να διασκευάσει το μυθιστόρημά του, ο Γουάιτχεντ τον ρώτησε αν υπάρχουν ταινίες για τη δουλεία που τον ενέπνευσαν ή στις οποίες αναζήτησε έμπνευση.

«Ταινίες για τη δουλεία; Όχι, σκεφτόμουν το "There Will Be Blood" του Άντερσον και το "The Master"» απάντησε ο Τζέκινς στον συγγραφέα και εκείνος είπε: «Εντάξει, το έχεις, ανέφερες δύο από τις αγαπημένες μου ταινίες τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε μπορείς να το πάρεις».

Ο Μπάρι Τζέκινς άντλησε επίσης έμπνευση από τον διάσημο καλλιτέχνη, Κέρι Τζέιμς Μάρσαλ, ο οποίος είναι μια σημαντική προσωπικότητα στη ζωή του σκηνοθέτη, ειδικά μέσω των ηχογραφημένων διαλέξεών του.