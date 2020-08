Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μεγάλος θαυμαστής της Λάνα Ντελ Ρέι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος από την περίοδο της καραντίνας λόγω κορωνοϊού παρουσίαζε τη δική του ραδιοφωνική σειρά με τίτλο "From His Home To Yours" στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM στο πιο πρόσφατο επεισόδιο επέλεξε το «American» της Λάνα Ντελ Ρέι, το οποίο περιλαμβάνει έναν στίχο για τον θρύλο της μουσικής: "Ο Σπρίνγκστιν είναι ο βασιλιάς δεν νομίζεις; Εγώ απάντησα: Φίλε ναι, αυτός ο τύπος ξέρει να τραγουδά".