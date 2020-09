Ο Ντουέιν Τζόνσον υποστηρίζει Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ποτέ δεν υποστήριξα δημόσια έναν υποψήφιο πρόεδρο ή αντιπρόεδρο στη ζωή μου» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας παλαιστής στους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις μέσω μιας μαγνητοσκοπημένης διαδικτυακής συνομιλίας. «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν τη συνομιλία με αυτόν τον τρόπο με εμένα επίσημα δημόσια να υποστηρίζω εσάς να γίνετε πρόεδρος και αντιπρόεδρος της μεγάλης χώρας μας».

As a political independent & centrist, I’ve voted for both parties in the past. In this critical presidential election, I’m endorsing @JoeBiden & @KamalaHarris.

Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.

We must ALL VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DCpic.twitter.com/auLbc8xDBv