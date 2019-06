O Ozzy επιτίθεται στον Τραμπ

Στη δήλωση που αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρεται: «Με βάση τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του “Crazy Train” του Όζι Όσμπορν αποστέλλουμε προειδοποίηση στους υπεύθυνους της καμπάνιας του Τραμπ (ή οποιασδήποτε άλλης καμπάνιας) ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μουσική του Όζι Όσμπορν σε πολιτικές διαφημίσεις ή σε οποιεσδήποτε πολιτικές εκστρατείες. Η μουσική του Όζι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα σκοπό χωρίς έγκριση».

Based on this morning’s unauthorized use of @OzzyOsbourne’s “Crazy Train,” we are sending notice to the Trump campaign they are forbidden from using Ozzy’s music in political ads. Maybe @KayneWest (“Gold Digger”), @KidRock (“I Am the Bullgod”) or @TedNugent (“Stranglehold”)allow pic.twitter.com/5ytNoVUgZo