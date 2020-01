Ο Οzzy πάσχει από Πάρκινσον

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ονομάζεται Πάρκινσον τύπου 2. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Δεν είναι μία θανατική καταδίκη, αλλά επηρεάζει το νευρικό σύστημα του σώματος. Είναι σαν να έχει μία καλή μέρα και μετά μία άσχημη», συμπλήρωσε η Σάρον.

Ozzy Osbourne Reveals He Has Parkinson’s Disease, Says 'I Need' My Fans to 'Hang on' https://t.co/L3utDToWz8