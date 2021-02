Ο Peter Gabriel ηχογράφησε ξανά το «Biko» με καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο

Νέα ερμηνεία του κλασικού «Biko» παρουσίασε ο Peter Gabriel, στην οποία παρόντες είναι η τραγουδίστρια και ακτιβίστρια από την Μπενίν Angιlique Kidjo, ο παγκοσμίου φήμης βιολοντσελίστας Yo-Yo Ma, ο Sebastian Robertson, ο μπασίστας Meshell Ndegeocello, το φωνητικό σύνολο Cape Town Ensemble και άλλοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παραγωγοί του βιντεοκλίπ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Playing for Change’s Song Around the World», ήταν οι Sebastian Robertson και Mark Johnson.

Το τραγούδι αρχικά έγραψε ο Gabriel ως φόρο τιμής στον Νοτιοαφρικανό αγωνιστή κατά του απαρτχάιντ Steve Biko, ο οποίος δολοφονήθηκε ενώ κρατείτο από την αστυνομία. Εξακολουθεί ωστόσο να έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, όπως εξηγεί, στο Rolling Stone, ο Peter Gabriel: «Αν και η κυβέρνηση της μειονότητας των Λευκών στη Νότια Αφρική αποτελεί παρελθόν, δεν έχει εκλείψει ο ρατσισμός σε όλον τον κόσμο που αντιπροσώπευε το απαρτχάιντ. Δυστυχώς, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός είναι σε άνοδο. Στην Ινδία, τη Μιανμάρ, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Κίνα, ηθελημένα εκμεταλλεύονται τον ρατσισμό για πολιτικό όφελος».

«Στο μέτωπο Μαύροι/Λευκοί, το κίνημα Black Lives Matter κατέστησε ιδιαίτερα σαφές το πόσο δρόμο έχουμε να διανύσουμε πριν μπορέσουμε να ελπίσουμε ότι θα πούμε πως ξεφύγαμε από τη σκοτεινή σκιά του ρατσισμού» τονίζει.

Η νέα ερμηνεία του «Biko» ακούστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο στην εκδήλωση «Peace Through Music: A Global Event for Social Justice», την οποία διοργάνωσαν το Playing for Change και το United Nations Population Fund για την 75η επέτειο του ΟΗΕ (την εισαγωγή είχε κάνει ο Nkosinathi Biko, ο γιος του Steve Biko). Τα έσοδα της εκδήλωσης - και αυτά του συγκεκριμένου τραγουδιού - θα διατεθούν στο Playing for Change Foundation, στο United Nations Population Fund, στα Ηνωμένα Έθνη και το πρόγραμμα του οργανισμού Remember Slavery Programme, στο Sankofa, στο Bob Marley Foundation, στο Silkroad και το Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

Μετά το «Up» του 2002, ο Peter Gabriel δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια, αλλά λέει ότι δουλεύει πάνω σε καινούργιο υλικό. «Υπάρχουν πολλά καινούργια τραγούδια και κάποια ακυκλοφόρητα τα οποία έχω παίξει ζωντανά, αλλά τώρα έχουν και αυτά ερμηνείες στούντιο. Θέλω να προσπαθήσω να παίξουν μαζί τα μέλη της μπάντας κάποια από αυτά, πράγμα για το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε έως ότου ξεπεράσουμε την Covid» λέει.