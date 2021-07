Ο πρίγκιπας Κάρολος αποκάλυψε τη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια

Ο πρίγκιπας Κάρολος αποκάλυψε μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που του δημιουργεί «μια ακαταμάχητη παρόρμηση να σηκωθεί και να χορέψει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δημοσιοποίησε τα αγαπημένα του τραγούδια στο πλαίσιο ειδικής εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει προγράμματα για τους ασθενείς νοσοκομείων στη Βρετανία για να ευχαριστήσει το προσωπικό και τους εθελοντές του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS). Η εκπομπή ηχογραφήθηκε και μεταδόθηκε την Εθνική Ημέρα Ευχαριστιών (Thank You Day) πρωτοβουλία που διοργανώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο για να τιμήσει τους ανθρώπους που βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο πρίγκιπας Κάρολος αποκάλυψε ότι η ποπ επιτυχία «Givin' Up, Givin» των The Three Degrees είναι το τραγούδι που, όταν το ακούει δεν μπορεί να αντισταθεί και θέλει να χορέψει.

«Είναι ένα από τα αγαπημένα μου και πριν από πολύ καιρό, μου έδινε μια ακαταμάχητη παρόρμηση να σηκωθώ και να χορέψω» ανέφερε. Το συγκρότημα ερμήνευσε το τραγούδι στα 30α γενέθλια του πρίγκιπα Κάρολου.

Στη λίστα με την αγαπημένη του μουσική περιλαμβάνονται επιτυχίες των Εντίθ Πιάφ, Νταϊάνα Ρος, και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Όπως είναι φανερό ο πρίγκιπας Κάρολος έχει μουσικές προτιμήσεις απ΄όλο τον κόσμο, καθώς ακούει τραγούδια από Γάλλους, Ιρλανδούς, Νοτιοαφρικανούς και Αμερικανούς καλλιτέχνες.

Η λίστα των αγαπημένων τραγουδιών του πρίγκιπα Κάρολου, η οποία είναι διαθέσιμη στο Spotify από τις 4 Ιουλίου:

Givin' Up, Givin' In, The Three Degrees - USA

Don't Rain On My Parade, Barbra Streisand - USA

La Vie En Rose, Edith Piaf - France

Upside Down, Diana Ross - USA

The Voice, Eimear Quinn - Ireland

The Click Song, Miriam Makeba - South Africa

You're A Lady, Peter Skellern - England

La Mer, Charles Trenet - France

Bennachie, Old Blind Dogs - Scotland

Lulu's Back In Town, Dick Powell - USA

They Can't Take That Away From Me, Fred Astaire and Ginger Rogers - USA

Tros Y Garreg / Crossing the Stone, Catrin Finch - Wales

Tydi a Roddaist, Bryn Terfel - Wales