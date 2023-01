Ο πρίγκιπας Χάρι δανείστηκε το κοστούμι του Τομ Χάρντι από την ταινία Mad Max για ινκόγκνιτο έξοδο

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Spare» τα οποία κυκλοφόρησαν ο πρίγκιπας Χάρι περιγράφει λεπτομερώς την τελευταία του βραδινή έξοδο με την τότε φίλη του, νυν σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, προτού η σχέση τους διαρρεύσει στον Τύπο.

Το ζευγάρι, που βρισκόταν στο Τορόντο εκείνη την εποχή, είχε γιορτάσει με μια μικρή ομάδα στενών φίλων στο Soho House σε πάρτι για το Χάλογουιν με θέμα την αποκάλυψη.

Ο Χάρι, ο οποίος είχε τηλεφωνήσει σε έναν φίλο του για να βοηθήσει με το κοστούμι για την έξοδο, γράφει στα απομνημονεύματα: «Για βοήθεια με το κοστούμι μου, απευθύνθηκα σε έναν φίλο, τον ηθοποιό Τομ Χάρντι, προτού φύγω από το σπίτι. Του τηλεφώνησα για να τον ρωτήσω αν μπορούσα να δανειστώ το κινηματογραφικό κοστούμι του από την ταινία Mad Max.

Ο ηθοποιός τον ρώτησε αν ήθελε όλο τον εξοπλισμό και ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε θετικά.

