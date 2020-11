Ο Ρικ Άστλεϊ έκανε εκπληκτικό ντεμπούτο στο TikTok.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 54χρονος τραγουδιστής της επιτυχίας "Never Gonna Give You Up" δημιούργησε λογαριασμό στην πλατφόρμα, με το όνομα "RickTok", αυτή την εβδομάδα και έγινε viral.

Το ίδιο το βίντεο του Ρικ Άστλεϊ ήταν απλό, καθώς εμφανίζεται να χορεύει τη νούμερο ένα επιτυχία του, του 1987 στο σαλόνι του σπιτιού του, αλλά εισέπραξε πολλή αγάπη.