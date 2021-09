Ο Ringo Starr λέει ότι είναι κατάπληκτος που νεότερες γενιές θαυμάζουν τους Beatles

Ο Ringo Starr αναφέρθηκε στις νεότερες γενιές που θαυμάζουν τους Beatles και στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Get Back» ενώ ήταν καλεσμένος στο talk show «Jimmy Kimmel Live».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ είπε στον Ringo Starr ότι η 7χρονη κόρη του ήταν ενθουσιασμένη που ο θρύλος της ροκ επρόκειτο να συμμετάσχει στην εκπομπή του, καθώς και ότι έχει βάλει ήχο στο ξυπνητήρι της τραγούδι των Beatles.

«Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι είναι επτά ετών και της αρέσει η μουσική. Κάθε γενιά ελκύεται από τη μουσική των Beatles. Ξέρεις γιατί; Γιατί είναι υπέροχη» είπε το πρώην μέλος των Beatles.

«Αγαπώ τη μουσική και εγώ και είμαι κατάπληκτος που κάθε γενιά ελκύεται από εμάς» συνέχισε και πρόσθεσε πως με την πάροδο των χρόνων βελτιώνεται με επεξεργασία η μουσική των Beatles.

Η Disney+ θα κυκλοφορήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» αποτελούμενη από τρία, δίωρα επεισόδια που θα κάνουν πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου και 27 Νοεμβρίου.

Για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα διάρκειας 60 ωρών που προβάλλουν το εμβληματικό συγκρότημα να ηχογραφεί τραγούδια για τα δύο τελευταία άλμπουμ του, Abbey Road και Let It Be.

Τα πλάνα προέρχονται από το βίντεο που γυρίστηκε για την ταινία Let It Be του 1970, την οποία σκηνοθέτησε ο Μάικλ Λίντσεϊ Χογκ.

Ο Πίτερ Τζάκσον επιμελήθηκε τη σειρά ντοκιμαντέρ.

«Είχα πολλές συζητήσεις με τον Πίτερ Τζάκσον, επειδή δεν μου άρεσε η αρχική ταινία, γιατί ήταν πολύ σκοτεινή. Ούτε σκοτεινή, ήταν μουντή και όλα αφορούσαν αυτό τη διαμάχη που είχαν ο Τζον και ο Πολ» τόνισε ο Ringo Starr.

«Διασκεδάζαμε πολύ, υπήρχε πολλή χαρά. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχε πολύ καλή μουσική, φυσικά, αλλά επίσης γελούσαμε» πρόσθεσε.