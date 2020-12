Ο σεφ Ντέιβιντ Τσανγκ γίνεται ο πρώτος διάσημος που κερδίζει ένα εκατ. δολάρια σε τηλεπαιχνίδι

Ο σεφ Ντέιβιντ Τσανγκ έγινε ο πρώτος διάσημος διαγωνιζόμενος που κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια στο τηλεπαιχνίδι «Who Wants to Be Millionaire» (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος).