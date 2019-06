Ο Σον Πεν θα σκηνοθετήσει και θα συμπρωταγωνιστήσει με τα παιδιά του στην ταινία, «Flag Day»

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζεζ Μπάτεργουόρθ έγραψε το σενάριο, το οποίο βασίζεται στα απομνημονεύματα της Τζένιφερ Βόγκελ του 2005 "Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life” το οποίο περιγράφεται ως αποκαλυπτικό πορτρέτο του πατέρα της, ενός επικίνδυνου αλλά και γοητευτικού πρωταγωνιστή του υποκόσμου με παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος παράλληλα φρόντιζε για την κόρη του με όποιον τρόπο μπορούσε.