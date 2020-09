Ο Τομ Γιορκ των Radiohead παντρεύτηκε τη ιταλίδα ηθοποιό Νταγιάνα Ροντσόνε στη Σικελία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Άγγλος τραγουδιστής, 51 ετών, και η Ιταλίδα ηθοποιός, 36 ετών στη γαμήλια δεξίωση δεν είχαν πίστα για χορό και μοίρασαν στους 120 καλεσμένους μάσκες για την καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19.

Το προσωπικό της εταιρείας κέτερινγκ φέρεται να έκανε τεστ για την COVID-19 πριν από την εκδήλωση, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «La Repubblica.

«Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η παγκόσμια πανδημία, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που παντρευτήκαμε εδώ στη Σικελία. Η Σικελία είναι το νησί, στο οποίο γεννήθηκε η Νταγιάνα», δήλωσε ο Γιόρκ στο Vanity Fair ενόψει της γαμήλιας τελετής. «Σε αυτές τις παράξενες στιγμές, ο γάμος μας μπορεί να είναι μια μικρή γιορτή, με τους φίλους και την οικογένειά μας, με την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής της Σικελίας» είπε.

Πιστεύεται ότι τα μέλη των Radiohead Τζόνι Γκρίνγουντ, Εντ Ο'Μπράιαν, Κολίν Γκρίνγουντ, Φιλ Σέλγουεϊ προσκλήθηκαν όλα στον γάμο.

Ο φωτογράφος Γκρεγκ Γουίλιαμς δημοσίευσε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα, σε μία από τις οποίες εμφανίζονται οι νεόνυμφοι κάτω από έναν πολυέλαιο σε μία πολυτελή αίθουσα.

Ο Τομ Γιορκ και η Νταγιάνα Ροντσόνε είναι μαζί από το 2017. Πέρυσι, η ηθοποιός εμφανίστηκε στην ταινία στο Netflix του Γιορκ, «Anima», σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, η οποία συνόδευσε το τρίτο σόλο άλμπουμ του μουσικού με τον ίδιο τίτλο.

Thom Yorke got married in Sicily, Italy! Awwwww?? What a nice wedding photo? I've never been married yet… but I want to wear a wedding dress once??

gregwilliamsphotographyhttps://t.co/qLAylxYJs8pic.twitter.com/AaN9rLBFVD