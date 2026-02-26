Οι Rolling Stones διαψεύδουν ότι ο Μικ Τζάγκερ «έδωσε την ευλογία του» για τη χρήση τραγουδιού τους στο «Melania» - Real.gr

Εκπρόσωπος των The Rolling Stones διέψευσε τον ισχυρισμό του παραγωγού Μαρκ Μπέκμαν ότι το συγκρότημα ενέκρινε προσωπικά τη χρήση του «Gimme Shelter» στο ντοκιμαντέρ «Melania», που κυκλοφόρησε από τα Amazon MGM Studios και ακολουθεί τη Melania Trump πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Donald Trump.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian, η άδεια για το τραγούδι δόθηκε αποκλειστικά μέσω της δισκογραφικής ABKCO Records, χωρίς εμπλοκή του συγκροτήματος ή του Mick Jagger, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του παραγωγού σε συνέντευξή του στο Variety.

Το ντοκιμαντέρ προκάλεσε αντιδράσεις και για τη χρήση μουσικής από την ταινία «Phantom Thread», με τους Jonny Greenwood και Paul Thomas Anderson να καταδικάζουν τη χρήση της. Παράλληλα, ο Μπέκμαν ανέφερε ότι οι Guns N’ Roses αρνήθηκαν να παραχωρήσουν άδεια για άλλο τραγούδι λόγω εσωτερικής διαφωνίας.