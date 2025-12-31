Quantcast
Οι τρυφερές ευχές της Σελίν Ντιόν για τη νέα χρονιά - Real.gr
21:30, 31/12/2025
Λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου χρόνου, η Σελίν Ντιόν (Celine Dion) επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα με ευχές στους εκατομμύρια θαυμαστές της.

Η παγκόσμια σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη με την υγεία της, μοιράστηκε ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, απευθυνόμενη στο κοινό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.

«Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη», είπε η τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη.

 

