Οι Τζέικομπ Άλον, Ρόουζ Γκρέι και Σιένα Σπάιρο διεκδικούν το Βραβείο Κριτικών των BRIT Awards - Real.gr

Η λίστα με τις υποψηφιότητες στην κατηγορία Επιλογή Κριτικών (Critics’ Choice) των Βρετανικών Μουσείων Βραβείων - BRIT Awards 2026 ανακοινώθηκε με τους Τζέικομπ Αλόν, Ρόουζ Γκρέι και Σιένα Σπίρο να διεκδικούν τον τίτλο.

Οι τρεις καλλιτέχνες ακολουθούν τα βήματα προηγούμενων νικητών, όπως οι Adele, Florence and the Machine, Έλι Γκούλντινγκ. Οι The Last Dinner Party και Μάιλς Σμιθ κέρδισαν τον τίτλο τα τελευταία χρόνια. Από την καθιέρωσή του το 2008, θεωρείται αξιόπιστο βαρόμετρο για την πρόβλεψη του ποιοι θα γίνουν διάσημα ονόματα, αναγνωρίζοντας τους επικεφαλής των Φεστιβάλ και τους νικητές των βραβείων του μέλλοντος.

Ο Τζακ Σάουντερς αποκάλυψε αποκλειστικά τις υποψηφιότητες χθες στην εκπομπή New Music Show του Radio 1. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο, πριν από την τελετή απονομής των βραβείων στο Co-Op Live του Μάντσεστερ και θα είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου.

Για να είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη κατηγορία οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι Βρετανοί και να μην έχει συμπεριληφθεί ακόμη άλμπουμ τους στο Top 20 ή περισσότερα από ένα single στο Top 20 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Το πρώτο άλμπουμ του Άλον «In Limerence», ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury νωρίτερα φέτος.

Η Ρόουζ Γκρέι κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Louder Please» φέτος και η Σιένα Σπάιρο το ντεμπούτο EP «Sink Now, Swim Later» στις αρχές του έτους.