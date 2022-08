Οι απειλές σταμάτησαν τα γυρίσματα της σειράς που πρωταγωνιστεί η Νάταλι Πόρτμαν

Το καστ και το συνεργείο του «Lady in the Lake», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρα Λίπμαν, έκαναν γυρίσματα στο κέντρο της Βαλτιμόρης για αρκετούς μήνες, όταν δύο άντρες προσέγγισαν έναν οδηγό του συνεργείου και τον απείλησαν με όπλο πως εάν δεν τους καταβληθούν 50.000 δολάρια θα πυροβολήσουν κάποιον από το συνεργείο.

Natalie Portman takes her dog out for a morning walk today in Los Feliz, California, amid reports that the Apple TV+ show ‘Lady in the Lake’ was forced to suspend filming in Baltimore due to shooting threats. pic.twitter.com/vELPpF0Yyx