Οι αποκαλύψεις των Χάρι και Μέγκαν μέσα από το νέο τους βιβλίο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα μιλήσουν μέσα από το βιβλίο τους με τίτλο «Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan», σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail».