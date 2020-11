Οι BTS ήταν οι μεγάλοι νικητές των E! People’s Choice Awards 2020

Το κοινό ψήφισε και η τελετή απονομής των E! People’s Choice Awards 2020 πραγματοποιήθηκε, παρά την πανδημία του κορωνοϊού, με τους καλύτερους της χρονιάς στη μουσική, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την pop κουλτούρα να βραβεύονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι BTS ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς. Το boy band από τη Νότια Κορέα - που αποτελείται από τους RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V και Jungkook ανακηρύχθηκε Συγκρότημα του 2020 και κέρδισε επίσης τα βραβεία στις κατηγορίες Τραγούδι του 2020 και το Μουσικό Βίντεο του 2020 για το «Dynamite» και Άλμπουμ του 2020 για το «Map of the Soul: 7».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο μέσω βίντεο οι BTS είπαν: «Ευχαριστούμε E! People’s Choice Awards και τους θαυμαστές μας που μας έδωσαν τον τίτλο του Καλύτερου Συγκροτήματος. Ξέρουμε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους. Ήταν και για εμάς. Αλλά δεν μείναμε αδρανείς και επικεντρωθήκαμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, που είναι η μουσική. Συνειδητοποιήσαμε ότι με τη βοήθεια της μουσικής, η ζωή μας συνεχίζεται. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε που ακούσατε τη μουσική μας φέτος. Και ελπίζουμε ότι η μουσική μας μπορεί να σας βοηθήσει να συνεχίσετε και να ζείτε. Σας ευχαριστούμε ξανά».

Ο Μπλέικ Σέλτον πήρε το βραβείο του Καλύτερου Κάντρι Καλλιτέχνη και ευχαρίστησε την αρραβωνιαστικιά του Γκουέν Στέφανι που, όπως είπε, είναι η μεγαλύτερη έμπνευσή του.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανακηρύχθηκε Άνδρας Καλλιτέχνης του 2020 και η Αριάνα Γκράντε Γυναίκα Καλλιτέχνης της Χρονιάς.

Η Αριάνα Γκράντε βραβεύθηκε επίσης ως Διασημότητα των Social Media και η Doja Cat πήρε το βραβείο στην κατηγορία Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης του 2020.

Ταινία της Χρονιάς αναδείχθηκε το Bad Boys For Life και το Grey's Anatomy Τηλεοπτική Σειρά της Χρονιάς.

Οι Γουίλ Σμιθ και Τίφανι Χάντις αναγνωρίστηκαν ως Καλύτερος Ηθοποιός και Καλύτερη Ηθοποιός του 2020.

Παρουσιάστρια της 46ης τελετής απονομής των E! People’s Choice Awards 2020 που πραγματοποιήθηκε στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια χωρίς κοινό και με on line απονομές βραβείων, στις 16 Νοεμβρίου, και μεταδόθηκε όπως κάθε χρονιά από το 2017 από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο E! ήταν η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, Ντέμι Λοβάτο.

Βραβεία απονεμήθηκαν σε 44 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τρεις νέες, Νεοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης, Τραγούδι Συνεργασία και Τραγούδι Σάουντρακ.

Οι νικητές των E! People’s Choice Awards 2020

Τιμητικά Βραβεία

Βραβείο Πρωταθλητή: Τάιλερ Πέρι

Βραβείο Είδωλο της Μόδας: Τρέισι Έλις Ρος

Ίνδαλμα του 2020: Τζένιφερ Λόπεζ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ταινία του 2020

Bad Boys for Life

Κωμωδία του 2020

The Kissing Booth 2

Ταινία Δράσης 2020

Mulan

Δραματική Ταινία 2020

Hamilton

Οικογενειακή Ταινία 2020

Onward

Άντρας Πρωταγωνιστής 2020

Γουίλ Σμιθ, Bad Boys for Life

Γυναίκα Πρωταγωνίστρια 2020

Τίφανι Χάντις, Like A Boss

Πρωταγωνιστής Κωμωδίας 2020

Τζόι Κινγκ , The Kissing Booth 2

Πρωταγωνιστής Ταινίας Δράσης 2020

Κρις Χέμσγουορθ, Extraction

Πρωταγωνιστής Δραματικής Ταινίας 2020

Λιν Μάνουελ Μιράντα, Χάμιλτον

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τηλεοπτική Σειρά 2020

Grey's Anatomy

Δραματική Σειρά 2020

Riverdale

Κωμική Σειρά 2020

Never Have I Ever

Ριάλιτι Σόου 2020

Keeping Up with the Kardashians

Διαγωνιστικό Σόου 2020

The Voice

Άνδρας Τηλεοπτικός Σταρ 2020

Κόουλ Σπράουζ, Riverdale

Γυναίκα Τηλεοπτική Σταρ 2020

Έλεν Πομπέο, Grey's Anatomy

Πρωταγωνιστής Δραματικής Σειράς 2020

Μάντι Μουρ , This Is Us

Πρωταγωνιστής Κωμικής Σειράς 2020

Σοφία Βεργκάρα, Modern Family

Πρωινό Τalk Show 2020

The Ellen DeGeneres Show

Βραδινό Talk Show 2020

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Παίκτης Διαγωνιστικού Σόου 2020

Gigi Goode, RuPaul's Drag Race

Σταρ Ριάλιτι 2020

Κλόι Καρντάσιαν, Keeping Up with the Kardashians

Bingeworthy Σειρά 2020

Outer Banks

Σειρά Επιστημονικής Φαντασίας 2020

Wynonna Earp

ΜΟΥΣΙΚΗ

Άντρας Καλλιτέχνης 2020

Τζάστιν Μπίμπερ

Γυναίκα Καλλιτέχνης 2020

Αριάνα Γκράντε

Συγκρότημα 2020

BTS

Τραγούδι 2020

"Dynamite," BTS

Άλμπουμ 2020

Map of the Soul: 7, BTS

Καλλιτέχνης της Κάντρι 2020

Μπλέικ Σέλτον

Καλλιτέχνης Λάτιν 2020

Becky G

Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης 2020

Doja Cat

Μουσικό Βίντεο 2020

"Dynamite," BTS

Συνεργασία 2020

"WAP" Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Σάουντρακ 2020

"Only The Young" Taylor Swift, Featured in Miss Americana

POP CULTURE

Social Star 2020

Emma Chamberlain

Influencer Ομορφιάς 2020

Τζέιμς Τσαρλς

Social Celebrity 2020

Αριάνα Γκράντε

Animal Star 2020

Doug The Pug

Comedy Act 2020

Λέσλι Τζόουνς: Time Machine

Style Star 2020

Zendaya

Game Changer 2020

ΛεΜπρον Τζέιμς

Pop Podcast 2020

Anything Goes with Emma Chamberlain