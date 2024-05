Ο Harry Styles και η Dua Lipa είναι μεταξύ των διασημοτήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη έκδοση της λίστας των πλούσιων Βρετανών κάτω των 40 χρόνων, «The Sunday Times 40 Under 40».

Στην ηλικία των 33 ετών και στη 10η θέση της λίστας 40 Under 40 βρίσκεται ο τραγουδιστής του Shape Of You, Ed Sheeran, ο οποίος στέφθηκε ο πλουσιότερος νέος μουσικός στο Ηνωμένο Βασίλειο με 340 εκατομμύρια λίρες.