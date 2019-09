Οι επιστημονικές ανακαλύψεις πίσω από κλασικές ταινίες τρόμου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση συνδέει την επιστήμη, την ιστορία και την τέχνη του κινηματογράφου με τη διερεύνηση επιστημονικών ανακαλύψεων - από τα πρώιμα πειράματα με ζωικό ηλεκτρισμό μέχρι την ανασκαφή του τάφου του Τουταγχαμών - που ενέπνευσε μερικά από τα πιο εικονικά τέρατα σε κινηματογραφικές ταινίες.

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν την επιστημονική έμπνευση πίσω από τέσσερις παλιές ταινίες της Universal με τέρατα: Dracula, Frankenstein, The Mummy και The Creature from the Black Lagoon μέσω σπάνιων αντικειμένων από κινηματογραφικά πλατό, στιγμιότυπων, διαδραστικών δραστηριοτήτων και 17 αντικειμένων από τη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.