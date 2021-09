Οι Κρις και Μικ Τζάγκερ μαζί στο μουσικό βίντεο του «Anyone Seen My Heart?» - ΒΙΝΤΕΟ

Οι αδελφοί Τζάγκερ συνεργάζονται για ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Anyone Seen My Heart?».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κρις Τζάγκερ συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αδερφό του, Μικ στο μουσικό βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα για το τραγούδι και οι δυο τους τραγουδούν τους στίχους και χορεύουν σε ένα δωμάτιο. Ο Κρις Τζάγκερ είπε σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Rolling Stone ότι πηγή έμπνευσης για το τραγούδι αποτέλεσε ο ποιητής Τόμας Λόβελ Μπέντοουζ.

«Διάβαζα ένα βιβλίο του Έζρα Πάουντ και ανέφερε τον Μπέντοουζ. Βρήκα το βιβλίο του με τίτλο "Death’s Jest Book"... διάβασα μερικούς στίχους του και τους πήρα και τους έβαλα μουσική» εξήγησε.

Εκτός από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Mixing Up the Medicine» νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κρις Τζάγκερ δημοσίευσε επίσης τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Talking to Myself».