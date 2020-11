Οι Μπίλι Άιλις και Χάρι Στάιλς πρωταγωνιστούν σε νέα ταινία του Gucci σε σκηνοθεσία Γκας Βαν Σαντ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του θρύλου του κινηματογράφου, Αμερικανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού, Γκας Βαν Σαντ και του Αλεσάντρο Μικέλε διευθυντή δημιουργικού του ιταλικού οίκου πολυτελών ειδών η σειρά Ouverture of Something That Never Happened θα κάνει πρεμιέρα στο GucciFest, το πρώτο ψηφιακό Φεστιβάλ Μόδας και Ταινιών του brand, που διοργανώνεται αργότερα αυτόν τον μήνα.