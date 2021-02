Οι Prodigy ετοιμάζουν το πρώτο τους ντοκιμαντέρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, Λίαμ Χόουλετ και Μάξιμ είναι παραγωγοί της ταινίας, η οποία είναι ένα πρότζεκτ της Pulse Films, του στούντιο των ντοκιμαντέρ Lemonade της Beyoncé, του Shut Up And Play The Hits των LCD Soundsystem's και του 20.000 Days On Earth του Νικ Κέιβ.