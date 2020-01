Οι Queen τιμώνται με σειρά συλλεκτικών νομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο σχέδιο του νομίσματος αναπαριστώνται τα μουσικά όργανα όλων των μελών του συγκροτήματος: η κιθάρα του Brian May, το μπάσο του John Deacon, τα ντραμς του Roger Taylor και το πιάνο του Freddie Mercury, τα πλήκτρα του οποίου παίζουν τις νότες της εισαγωγής του Bohemian Rhapsody. Στο κέντρο υπάρχει η εγγραφή «Queen» που συνοδεύεται από ένα μικρόφωνο.

«Είναι μία στιγμή που σκεφτόμαστε "ποιος θα μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο;" για μας. Οταν ξεκινήσαμε, ακόμη και το πρώτο σκαλί της αναγνώρισης έμοιαζε άπιαστο», δήλωσε ο Brian May σε ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Universal. «Το γεγονός ότι το συγκρότημά μας και η μουσική αναγνωρίζονται έτσι είναι πολύ συγκινητικό και πραγματική τιμή».

The #Queen 2020 commemorative #coin has received the (rock) royal seal of approval! We’re glad you like it, @DrBrianMay! >> https://t.co/2fe6hcP8Jg@QueenWillRock@OfficialRMTpic.twitter.com/GOatsOwxPZ