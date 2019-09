Οι R.E.M. προσφέρουν έσοδα τραγουδιού για την ανακούφιση των πληγέντων στις Μπαχάμες

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, οι R.E.M. σχεδίαζαν να συμπεριλάβουν το "Fascinating" στο άλμπουμ Reveal του 2001, αλλά το απέκλεισαν την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια το συγκρότημα ηχογράφησε ξανά το τραγούδι στο Νασάου, στα στούντιο στις Μπαχάμες, Compass Point Studios το 2004 με σκοπό να το εντάξει στο άλμπουμ “Around the Sun”. Και πάλι, οι R.E.M. επέλεξαν να μην συμπεριλάβουν το τραγούδι, αυτή τη φορά γιατί "η μπαλάντα τελικά δεν ταίριαζε στο λιτό, ατμοσφαιρικό άλμπουμ".

R.E.M. ?? #BahamasRelief

??

"When you purchase this track [Fascinating] proceeds will be donated to #MercyCorps to support their humanitarian response in the #Bahamas following #HurricaneDorian " via #REM

Buy Digital Track $2 USD or more ? https://t.co/aL0LTS4v5w#MusicMondaypic.twitter.com/bD5b51A1CQ