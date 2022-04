Οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Ματ Ριβς επιστρέφουν σε σίκουελ του «The Batman»

Ο Ριβς ήταν παρών στην εκδήλωση και απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες κινηματογράφων που ήταν στο κοινό, ευχαριστώντας τους για την «τεράστια υποστήριξή τους στην ταινία The Batman».

«Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εδώ χωρίς την πίστη και τον ενθουσιασμό όλων των ομάδων σας σε όλο τον κόσμο» είπε ο Ματ Ριβς.

Η ταινία «The Batman» έχει καταγράψει τις υψηλότερες εισπράξεις του 2022, με κέρδη 759 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office από τότε που άρχισε να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο.

JUST IN: The sequel to Matt Reeves’ #TheBatman is official & was just announced. Reeves, Pattinson and the entire team is returning #CinemaConpic.twitter.com/IAyvEtSrh1