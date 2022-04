Οι Simple Plan συγκεντρώνουν οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρκετούς μήνες πριν, το ποπ-πανκ συγκρότημα από το Μόντρεαλ είχε δημιουργήσει φιλία με τον σκηνοθέτη με έδρα το Λος Άντζελες, ο οποίος γύρισε τα βίντεό τους για τα «The Antidote» και «Ruin My Life». Καθώς σχεδίαζαν ένα τρίτο για το σινγκλ «Wake Me Up (When This Nightmare's Over)», η Ουκρανία ήταν σε ανθρωπιστική κρίση, καθώς η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα.