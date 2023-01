Οι θυελλώδεις έρωτες της Σερ: «Οι άντρες ήταν πάντα το επιδόρπιό μου»

Δεν άφησε ποτέ τους άνδρες να την καθορίσουν. Άλλωστε σε μια συνέντευξή της το είχε πει: «Ένας άνθρωπος δεν είναι ποτέ απαραίτητος. Βλέπω τους άνδρες σαν επιδόρπιο. Λατρεύω τα επιδόρπια και αγαπώ τους άνδρες. Είναι υπέροχοι, αλλά ποτέ δεν τους χρειάζεσαι πραγματικά για να ζήσεις».

Γουόρεν Μπίτι, ο πρώτος έρωτας

Πριν τον γάμο του με την Ανέτ Μπένινγκ, ο Γουόρεν Μπίτι ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους άνδρες. Ούτε η 16χρονη τότε, Σερ κατάφερε να αντισταθεί στην γοητεία του κι έκανε μάλιστα, τα αδύνατα δυνατά για να τον έχει, παρά το γεγονός ότι τότε ο ηθοποιός και σηνοθέτης είχε σχέση με την Νάταλι Γουντ και εκείνη ήταν μόνο 16 χρονών: «Όταν ήμουν 16 χρονών, μάζεψα τον Γουόρεν Μπίτι. Φυσικά, είμαι μία μόνο από τη μεγάλη του λίστα. Το έκανα, επειδή οι φίλες μου ήταν τρελαμένες μαζί του, όπως και η μητέρα μου. Και τι απογοήτευση! Όχι, ότι δεν ήταν τεχνικά καλό ή ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος, αλλά δεν ένιωθα τίποτα. Έτσι, σκέφτηκα πως "δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό"», είχε πει σε συνέντευξη της η σταρ.

Ο γάμος με τον Σόνι Μπόνο

Όταν χώρισε το 1962 με τον Γουόρεν Μπίτι, η Σερ γνώρισε τον επίδοξο μουσικό, Σόνι Μπόνο σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες. «Ορκίζομαι στον Θεό, τη στιγμή που είδα τον Σόνι, όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο εξαφανίστηκαν. Ήταν ο πιο κουλ τύπος που είχε δει ποτέ», είχε πει σε μια συνέντευξή της στο Parade το 2010. Παντρεύτηκαν το 1964 και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Τσαζ Μπόνο, το 1969.

Η καριέρα τους ως δίδυμο έφτασε στο αποκορύφωμά της, τη δεκαετία του 1970. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες που κυκλοφόρησαν μαζί, όπως το «I Got You Babe», έκαναν από κοινού μια τηλεοπτική εκπομπή. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και τη δόξα, ο Σόνι δεν ήταν ο απελευθερωμένος άνδρας που όλοι νόμιζαν. «Δεν ήθελε να ωριμάσω ή να έχω ελευθερία. Δεν μου επέτρεπε να κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να δουλεύω. Δουλεύαμε περισσότερο από όσο ζούσαμε», είχε πει η Σερ στο Parade.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανακάλυψε αργότερα πως κατά τη διάρκεια του γάμου της, ο Σόνι ήταν άπιστος, ενώ είχε και αυτοκτονικές τάσεις. «Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο σίγουρη αν θα έπρεπε να είχαμε παντρευτεί ποτέ», παραδέχτηκε η τραγουδίστρια, η οποία χώρισε με τον Μπόνο το 1974. Ο πρώην σύζυγός της έληξε τη μουσική του καριέρα λίγο αργότερα κι έκανε την προσπάθειά του σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, πριν πεθάνει τελικά, σε ατύχημα στο σκι το 1998.

Η γνωριμία και ο έρωτας του μεγιστάνα Ντέιβιντ Γκέφεν

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1973 η τραγουδίστρια βρέθηκε στα εγκαίνια του εμβληματικού κλαμπ του Λος Άντζελες, The Roxy, όπου γνώρισε έναν από τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, τον Ντέιβιντ Γκέφεν. Συγκεκριμένα, του ζήτησε να κάτσει σε μια από τις άδειες καρέκλες που υπήρχαν στο τραπέζι του κι εκείνος την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά.

«Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που μοιράστηκε το κρεβάτι του και τη ζωή του», είπε η Σερ στη New York Post. «Ήμασταν πραγματικά τρελοί ο ένας για τον άλλον», είχε αναφέρει. Σύμφωνα με την Post, ο Γκέφεν της ζήτησε να τον παντρευτεί και της χάρισε υπερβολικά δώρα, αλλά εκείνη τον άφησε για τον Γκρεγκ Άλμαν των «Allman Brothers Band» το 1975. Αυτό συνέτριψε τον Γκέφεν, ο οποίος μάλιστα απείλησε να κινηθεί νομικά. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το 1990 παρουσιάστηκε ως ομοφυλόφιλος σε ένα σεμινάριο για το Aids Project Los Angeles.

