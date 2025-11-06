Οικογενειακή υπόθεση - Real.gr

Τη Δήμητρα Ματσούκα απόλαυσε στην πρεμιέρα του έργου «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater, όχι μόνο ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκκαλης, αλλά και οι γονείς της, Δημήτρης και Ελένη.

Σε οικογενειακή υπόθεση εξελίχθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή και κείμενο των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, η οποία παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER.

Η Δήμητρα Ματσούκα, που πρωταγωνιστεί, υποδέχθηκε με χαρά μετά το πέρας της παράστασης, την αγκαλιά του συζύγου της, Πέτρου Κόκκαλη, αλλά και των γονιών της, Δημήτρη και Ελένης. Ολοι μεταξύ τους, ακόμη και η αδελφή της Μαρία, που απουσίαζε, είναι πλέον πολύ δεμένοι, αν και ως οικογένεια πέρασαν τις δυσκολίες τους, όπως η ίδια η ηθοποιός έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και επιχειρηματίας βρίσκεται στο πλευρό της ηθοποιού σε κάθε σημαντική στιγμή της. Το ζευγάρι θα γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου του, σε περίπου έναν μήνα και αυτός ήταν ο λόγος που μάλλον πήγαν ταξίδι στις ΗΠΑ πριν από λίγο καιρό. Λόγω του ότι η παράσταση θα παιζόταν κατά τη διάρκεια της επετείου τους, οι δυο του αποφάσισαν ότι θα ήταν καλή ιδέα να το γιορτάσουν νωρίτερα στη Νέα Υόρκη.

Η Δήμητρα Ματσούκα, μαζί με τον υπόλοιπο θίασο που αποτελείται από τους: Γιώργο Πυρπασόπουλο, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκο Σταυρακούδη, Γιώργο Μπινιάρη, Ιάσωνa Παπαματθαίου, Κυριάκο Σαλή, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλη Σαλευρή, Μαργαρίτα Λουμάκη και Μαρία Ελευθεριάδη, χαρίζουν στο κοινό δυο απολαυστικές ώρες γεμάτες γέλιο.