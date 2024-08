Ολυμπιακοί Αγώνες: Η... επικίνδυνη αποστολή του Τομ Κρουζ - Νέες πληροφορίες για εντυπωσιακή παράσταση στην Τελετή Λήξης

Έχοντας ήδη παραστεί στην Τελετή Έναρξης και σε ορισμένους αγώνες, ο σταρ του «Mission: Impossible» θα πέσει - κυριολεκτικά – από τον ουρανό όταν η Ολυμπιακή σημαία θα παραδοθεί στην πόλη που φιλοξενεί τους αγώνες του 2028, δήλωσε στο Deadline πηγή κοντά στις εκδηλώσεις. Οι λεπτομέρειες της Τελετής Λήξης είναι μυστικές, αλλά είναι γνωστό ότι η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας θα παραλάβει την Ολυμπιακή σημαία από τη Δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό. «Περιμένετε μια μεγάλη χουλιγουντιανή παραγωγή», είπε στο Deadline μια καλά ενημερωμένη πηγή.

Τα ακροβατικά του Τομ Κρουζ στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Σύμφωνα με το TMZ, το σταντ που θα κάνει ο Τομ Κρουζ θέλει τον ηθοποιό να «πέφτει με σχοινί από την κορυφή του Stade de France και να προσγειώνεται στο γήπεδο του σταδίου και να κουβαλάει την επίσημη Ολυμπιακή σημαία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ, το θέαμα θα περιλαμβάνει και μαγνητοσκοπημένο κομμάτι. Όπως αναφέρει, η τηλεοπτική μετάδοση θα διακοπεί και θα προβληθεί μια ταινία που έχει ήδη γυριστεί. Τα πρώτα 2 λεπτά δείχνουν το ταξίδι του Τομ Κρουζ με αεροπλάνο να πετά με την Ολυμπιακή σημαία από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες, και στη συνέχεια να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο στην πινακίδα του Χόλιγουντ.

#TomCruise is preparing an EPIC stunt to close out the Paris #Olympics, and the cast of #TMZonTV break down all we know so far ??