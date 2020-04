Online περιήγηση στην Casa Azul, το σπίτι της Φρίντα Κάλο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βίλα, γνωστή ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), είναι η οικία όπου η Κάλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, και περιέχει κάποιους από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των «Long Live Life», «Frida and the Caesarian Operation» και «Portrait of My Father».