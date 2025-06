Όπρα, Καρντάσιανς, Ιβάνκα Τραμπ, Μπιλ Γκέιτς: Λαμπερές αφίξεις στη Βενετία για τον γάμο Μπέζος-Σάντσεζ - Real.gr

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η δημοσιογράφος Λόρεν Σάντσεζ ξεκίνησαν σήμερα στη Βενετία τους τριήμερους, μέσα στη χλιδή, εορτασμούς για τον γάμο τους, προστατεύοντας τους διάσημους προσκεκλημένους τους από τους διαδηλωτές με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ορλάντο Μπλουμ και η βασίλισσα της Ιορδανίας βρίσκονταν μεταξύ των VIP καλεσμένων που έφθασαν από τους τελευταίους σήμερα, με την Όπρα Γουίνφρεϊ, την Κρις Τζένερ και την Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν να δίνουν νωρίτερα το «παρών».

Η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, που αφίχθησαν την Τρίτη, χρησιμοποίησαν προς όφελός τους τον χρόνο που είχαν μέχρι την έναρξη των εκδηλώσεων και επιδόθηκαν σε ξεναγήσεις και ψώνια.

Περίπου 200-250 πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τις επιχειρήσεις αναμένεται να παραστούν στον «γάμο του αιώνα», όπως έχει χαρακτηριστεί, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Celebrities including Kim and Khloe Kardashian, Oprah Winfrey and Kris Jenner, arrive in Venice, Italy, ahead of the wedding of Amazon tycoon Jeff Bezos and Lauren Sanchez.

Read more: https://t.co/QO9SpJhX1N pic.twitter.com/bYaUaPgvHn

— ABC News (@ABC) June 26, 2025