Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του – Του λέω «δεν ντρέπεσαι να το λες στον πατέρα σου αυτό;» - Real.gr

Ο Ορφέας Αυγουστίδης ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Τρίτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show», όπου μίλησε για τη διαδρομή του στην υποκριτική, τις επαγγελματικές του επιλογές, αλλά και τη σχέση του με την επιτυχία και την αποτυχία.

«Η δουλειά μου δεν μας επιτρέπει να αφηνόμαστε. Όχι απαραίτητα εμφανισιακά, αλλά κυρίως ενεργειακά, πρέπει να έχουμε αντοχές. Κλείνω 21 χρόνια στην υποκριτική και η πρώτη μου εμφάνιση ήταν στον κινηματογράφο. Ο Νίκος Περάκης ήταν θαμώνας στο μπαρ του εστιατορίου όπου δούλευα και μου πρότεινε να περάσω από οντισιόν για τις “Σειρήνες στο Αιγαίο”. Τα γυρίσματα έγιναν το καλοκαίρι και τον χειμώνα παράλληλα διαχειριζόμουν τις σπουδές μου στη σχολή», είπε αρχικά ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν βίωσε bullying για τους γονείς του, τονίζοντας ότι δεν πήρε κανέναν ρόλο εξαιτίας τους. «Ευτυχώς, το αποτέλεσμα δικαίωσε όλη τη διαδικασία. Δεν βίωσα bullying για τους γονείς μου, γιατί ποτέ δεν πήρα κάποιον ρόλο εξαιτίας τους. Ήταν μεγάλο δώρο που βρέθηκα σε εκείνη την ταινία. Παρακολουθούσα πώς δούλευαν όλοι, ένιωθα ελεύθερος και είχα άγνοια κινδύνου. Τότε ήθελα να γίνω σκηνοθέτης», είπε.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης στάθηκε αρχικά στα «Φαντάσματα», αποκαλύπτοντας την αντίδραση του γιου του όταν τον είδε να παίζει στη σειρά. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο γιος μου πηγαίνει προνήπιο, έβλεπε Τα” Φαντάσματα” και μου έλεγε “γιατί κάνεις μπούρδες;”. Του λέω δεν ντρέπεσαι να λες για τον πατέρα σου ότι κάνει μπούρδες; Και μου λέει “όχι, δεν ντρέπομαι, εσύ δεν ντρέπεσαι;”».

Αναφερόμενος στη σειρά και την επιτυχία της, παραδέχτηκε ότι αποτέλεσε ρίσκο: «Ήταν ένα ρίσκο, αλλά είχαμε δει τα σενάρια, ήταν απολαυστικά και νιώθαμε ότι άξιζε τον κόπο να ρισκάρουμε. Μέσα στη δουλειά μου θέλω να πηγαίνω κόντρα στο ασφαλές. Δεν έχω υπογράψει ακόμη το συμβόλαιο για τη δεύτερη χρονιά, όμως το θέμα είναι ότι άρεσε. Με την Έλλη τα πήγαμε άψογα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχε συμβεί αν δεν πήγαιναν καλά τα νούμερα· στηριχθήκαμε ο ένας στον άλλον».

Πώς διαχειρίζεται την αποτυχία; «Μου έχει τύχει να παίξω σε παραστάσεις με λίγο κοινό, και όχι μόνο μία φορά. Δεν απογοητεύτηκα, γιατί περνούσαμε φανταστικά. Η χειρότερη μέρα ήταν σε θέατρο 700 θέσεων, με μόλις 40 θεατές. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει η διαδικασία: η σύνδεση και η εμπιστοσύνη που πρέπει να σου δείχνουν αλλά και να δείχνεις στους ανθρώπους, για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά.