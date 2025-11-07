Όταν ο Γιώργος Λιάγκας εξηγούσε ότι δεν γνωρίζει την υποψήφια Miss Universe - BINTEO - Real.gr

Η Μαίρη Χατζηπαύλου ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.

Η 30χρονη καλλονή βρίσκεται ήδη στην Μπανγκόκ, όπου συμμετέχει στις δράσεις, φωτογραφήσεις και συνεντεύξεις που προηγούνται του λαμπερού τελικού. Kατέκτησε τον τίτλο «Star GS Hellas 2025» στα καλλιστεία του Σεπτεμβρίου, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τον κορυφαίο διαγωνισμό ομορφιάς του πλανήτη.

Πριν από τη διεθνή της διάκριση, η Μαίρη Χατζηπαύλου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Big Brother, ενώ αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή και για το «My Style Rocks». «Το όνειρό μου ήταν ανέκαθεν να ασχοληθώ με την τηλεόραση», είχε δηλώσει τότε, εξηγώντας πως την ενδιέφερε να επικοινωνεί με το κοινό μέσα από έναν πιο δημιουργικό δρόμο. Η ίδια είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζήτησης, όταν κατά την πρεμιέρα του Big Brother ανέφερε πως εργάζεται ως μοντέλο στη στήλη μόδας του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα».

Ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας είχε πει τότε, μέσα από τον αέρα του «Πρωινού» ότι δεν τη γνώριζε. «Έπρεπε η παραγωγή να βάλει κάτι για να μπει ένας Λιάγκας ακόμα και στο Big Brother. Να πω στον κόσμο κάτι το οποίο δε γνωρίζει. Παλιά οι μόδες ήταν ένα ζωντανό κομμάτι των εκπομπών. Τώρα, η μόδα στον ΑΝΤ1 γράφεται άλλη ώρα από αυτήν που είμαστε εμείς εδώ. Τα κορίτσια δεν τα έχω δει ούτε μία φορά στη ζωή μου. Τώρα, γιατί αυτό το κορίτσι αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι «είμαι μοντέλο του Πρωινού μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα»; Το είπε εκείνη; Το είπε η παραγωγή;. Δεν την έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ!».