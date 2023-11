Την αποκάλυψη έκανε η αδελφή της Britney, Jamie Lynn Spears, που συμμετέχει στο “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!.

Η Jamie Lynn Spears ανέφερε το περιστατικό ενώ μιλούσε στον συμπαίκτη της Sam Thompson, μετά το σνομπάρισμα από τα βρετανικά βραβεία Podcast. Η 32χρονη ηθοποιός είπε ότι η αδελφή της Britney Spears έμεινε “συντετριμμένη” μετά την ήττα της, το 2000.