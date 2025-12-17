Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Δεν φοβάμαι τον γάμο, φοβάμαι το διαζύγιο» - Real.gr

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας για τις επιλογές του στην υποκριτική, τη σχέση του με την επιτυχία και την ανάγκη να παραμένει ισορροπημένος στη ζωή του.

«Δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα ο φόβος για το επάγγελμά μου, γιατί γενικά έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου. Δεν τη βλέπω με πολύ αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια. Αυτό με απαλλάσσει από το άγχος και την αγωνία του αύριο, αν και θεωρώ ότι πολλές φορές κάνω και επιλογές που με αδικούν καλλιτεχνικά», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Θα κάτσω να κάνω κάτι από γούστο και μόνο, χωρίς να σκεφτώ αν είναι σε χώρο που μου αρμόζει ή αν έχει τη μεγαλύτερη απήχηση. Ο κόσμος όταν σε έχει αγαπήσει μέσα από επιτυχίες, θέλει να σε βλέπει σε ανάλογου βεληνεκούς πράγματα, οπότε μπορεί να τον ξενίσει αν κάνεις μια πιο εναλλακτική επιλογή. Δεν μετανιώνω όμως, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να αισθάνομαι χαρούμενος όταν πηγαίνω στη δουλειά».

Στη συνέχεια ο ηθοποιός, είπε για τις προσωπική του πορεία. «Υπήρξα πάρα πολύ τυχερός, γιατί αυτή η δουλειά με έχει συντηρήσει και μου έχει δώσει και οικονομικές απολαβές. Ποτέ δεν είχα τη φιλοδοξία να διατηρώ έναν ακριβό τρόπο ζωής. Ζω με τον τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι άνετα, όμορφα και ισορροπημένα και δεν έχει νόημα να απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους και το περιβάλλον που αγαπάς».

Αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, εξομολογήθηκε πως δεν φοβήθηκε τον γάμο, αλλά το διαζύγιο, και μίλησε με ειλικρίνεια για τις προσωπικές του επιλογές.

«Δεν παντρεύτηκα, δυστυχώς. Για εμένα προϋποθέτει ότι θα κάνεις οικογένεια, θα κάνεις παιδιά. Υπάρχουν περίοδοι που μου αρέσει ο έρωτας και χαίρομαι που είμαι με έναν άνθρωπο, υπάρχουν όμως και στιγμές που έχω άλλες προτεραιότητες. Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Το δουλεύω με τον εαυτό μου, μπορεί να γίνω αυστηρός και με εμένα και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου.

Πολλές φορές με ρωτούν αν φοβάμαι τον γάμο και απαντάω ότι φοβάμαι το διαζύγιο. Εφόσον κάνεις αυτό το βήμα, πρέπει να το πολεμήσεις με νύχια και με δόντια».