Παναγιώτης Ταχτσίδης – Ιοάνα Ιρίμους: Μαζί στo Μεξικό - Real.gr

Δικαιωμένος τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά είναι ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, αφού μετά τη μεταγραφή του στη Βραζιλία, ο ποδοσφαιριστής έχει βρει εκ νέου την ευτυχία και στην προσωπική του ζωή, στο πλευρό της Ρουμάνας Ιοάνα Ιρίμους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης είναι ο δεύτερος Ελληνας που αγωνίζεται σε ομάδα της Βραζιλίας. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής φορά τη φανέλα της Ρέμο της Σέριε Β και έχει βρει εκ νέου τις ισορροπίες στη ζωή του.

Σε αυτό επιδρά θετικά η σχέση του με την Ιοάνα Ιρίμους. Η Ρουμάνα καλλονή ταξιδεύει μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της.

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα, που μπαίνει στο αεροπλάνο για να βρεθεί έστω και για λίγο στην αγκαλιά του, ενώ αποτελεί μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριές του, αφού δεν χάνει αγώνα του.

Μαζί επισκέφθηκαν τα νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους, αλλά και νέους προορισμούς, όπως πρόσφατα το Μεξικό.

Ο «βασιλιάς του Αμαζονίου», όπως αποκαλούν τον Π. Ταχτσίδη οι φίλαθλοι της νυν ομάδας του, φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφού ζει την αναγνώριση μετά τη πορεία του στα γήπεδα της Ελλάδας και της Ιταλίας, με πορεία σε ομάδες όπως η Ρόμα, η Τζένοα, η Ελλάς Βερόνα, η Λέτσε και η Κατάνια.

Μετά το διαζύγιό του από τη Ζέτα Θεοδωροπούλου, ο ποδοσφαιριστής έχει γυρίσει σελίδα και στην προσωπική του ζωή. Με την Ιοάνα στο πλευρό του, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για μια ολιγοήμερη απόδραση στο Μεξικό.

Και μπορεί να μη θέλει να απασχολεί τη δημοσιότητα για τη σχέση του, το σίγουρο ωστόσο, είναι ότι ο έρωτας του δίνει φτερά, αφού τα αθλητικά site της Βραζιλίας τον εκθειάζουν σε κάθε εμφάνισή του.