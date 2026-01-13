Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: «Η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της» - Real.gr

Quantcast
Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: «Η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της»

02:00, 13/01/2026
Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Στούντιο 4” το απόγευμα της Δευτέρας. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή της Βάνας Μπάρμπα στην ταινία “Mediterraneo», την οποία είχε χρηματοδοτήσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Όταν ρωτήθηκε από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αν η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ […]

