Πάνος Καλίδης: Δυναμικό νυχτερινό comeback στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Ηλιάννα Ζέρβα - Real.gr

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, ξεκινούν τις νυχτερινές τους εμφανίσεις στο «Room», έναν από τους πιο δυναμικούς χώρους διασκέδασης της πόλης, όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα προκαλούν ντελίριο κεφιού.
Ο Πάνος Καλίδης, με τις αμέτρητες επιτυχίες του, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και την άμεση επικοινωνία με το κοινό, εγγυάται ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και μεγάλες λαϊκές στιγμές. Η Θεσσαλονίκη του πάει πολύ του Καλίδη, και οι Θεσσαλονικείς σε κάθε εμφάνισή του, του δείχνουν την αγάπη τους. Στο πλευρό του, η Ηλιάννα Ζέρβα, με ξεχωριστή φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, έρχεται να δώσει τη δική της δυναμική πινελιά στο πρόγραμμα.
Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το Room μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας ένα σχήμα που συνδυάζει εμπειρία, φρεσκάδα και αληθινή διασκέδαση.