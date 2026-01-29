Παντρεύεται η Μπάγια Αντωνοπούλου λίγους μήνες πριν γίνει μαμά - Real.gr

Quantcast
22:50, 29/01/2026
Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Μπάγια Αντωνοπούλου καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση. Το ζευγάρι πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στα τέλη Φεβρουαρίου στην Πεντέλη, που αποτελεί τον τόπο κατοικίας του. Περισσότερες πληροφορίες για τον γάμο της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση έγιναν γνωστές μέσα από την εκπομπή “Super […]

