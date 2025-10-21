Παντρεύεται η Δώρα Παντέλη – «Τον ερωτεύομαι κάθε μέρα» - Real.gr

Η Δώρα Παντέλη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno” το πρωί της Τρίτης (21/10) και συζητώντας με την Φαίη Σκορδά, αποκάλυψε πως

παντρεύεται με τον σύντροφό της αν και ήδη έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Η εντυπωσιακή αθλητικογράφος ανακοίνωσε μάλιστα στον αέρα και την ημερομηνία του γάμου τους. «Παντρευόμαστε στις 25 Ιουλίου» αποκάλυψε η Δώρα Παντέλη εξηγώντας […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr