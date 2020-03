Παπαδόπουλος: Δεν πήρα αμοιβή για το σποτ του ΕΟΔΥ

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι από τους ηθοποιούς και παρουσιαστές που σπάνια κάνει δηλώσεις.

Ωστόσο την Κυριακή, με ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook απάντησε σε όλα όσα γράφονται και λέγονται γύρω από το σποτ του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό.

Πριν από λίγο στη σελίδα του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά μην ξεχνώντας φυσικά το χιούμορ του: “ΘEΛΩ NA ENHMEPΩΣΩ TOYΣ ΦIΛOYΣ KAI TOYΣ “ΦIΛOYΣ”,OTI ΓIA TO ΔIAΦHMIΣTIKO ΣΠOTAKI ΓIA TON KOPΩNOIO ΔEN ΠHPA AMOIBH. EYXAPIΣTΩ. ΣΠYPOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ YΓ ΔEN ΞEPΩ AN ΠHPE AMOIBH O ΦOBEPOΣ ΠITΣIPIKAΣ ΠOY ME MIMEITAI. NA TO…ΨAΞOYME!”.

